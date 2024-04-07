Galatasaray Başkanı Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Böyle bir final olmaması gerekirdi

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Gol santrası yapmayan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özbek, böyle bir durumu beklemediklerini söyledi.

"Bu çocukları niye alet ediyorsunuz?"

Şanlıurfa'da vatandaşlara Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izletmek istediklerini anlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Bir sürü şeyler söylediler. '19 yaş altı takımıyla çıkacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız...' Ya bunlar akıl tutulması, neticede bu bir maç. Bir final maçı. Türkiye'nin kupası ve çok önemli. Daha önemlisi Urfa gibi güzel bir şehirde, buranın çocuklarına, insanlarına bu derbiyi seyrettirmenin keyfini almak varken, hiç beklediğimiz, ummadığımız bir şeyle karşılaştık. Bildiğiniz gibi bu maçın geliri depremzede kardeşlerimize yardım olarak da gidecekti. Bunu böyle kararlaştırdık. Bir taraf dolu, bir taraf boş. Neden şenlik havasında geçmesi gereken bir Süper Kupa finalini böyle bir dakikada biten bir şekle getiriyorsunuz? Ben çok üzüldüm."

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonunun futbolu insanlara sevdirmek olduğunu aktaran Özbek, "19 yaş altı takımındaki çocuklara yazık değil mi? Onlar bizim gençlerimiz, onlar futbolun geleceği. Bu çocukları niye alet ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir final olmaması gerekirdi"

Özbek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk futboluna yakışacak hareketler içinde olunmasını diliyorum. Onun için üzgün bir akşam. Böyle bir final olmaması gerekirdi. İnsanların bir sefer daha düşünmesinde, akşam eve gittikleri zaman 'Biz ne yaptık?' diye bir kendi iç muhasebelerini yapmasında fayda var. Hiç güzel olmadı."

Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli yöneticilerle görüşüp görüşmediklerine yönelik soruya, "Hayır. Ben protokole geldim, normalde onların da protokole gelmesi lazım. Sayın Bakan oradaydı. Sayın Federasyon Başkanı oradaydı. Kimse gelmedi. Bunun bir anlamı yok. Niye böyle şey yapıyorlar?" cevabını verdi.

Yaşananların kimsenin aklından geçmediğini ifade eden Özbek, "Efendim maçın işte 60'ıncı dakikasında şöyle olursa, böyle olursa biz Galatasaray'a kupa töreni yaptırmayacağız. Bırak onları, takımını getir sahada millete, Urfalı kardeşlerimize bu maçı seyrettirelim. Ben 2-3 gündür buradayım. Böyle bir sevgi, böyle bir ilgi görmedim. Yani buradan da Sayın Valime, Emniyet Müdürüme teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Güvenliğimizi tam olarak sağladılar. Zaten sevgi seli vardı. Urfalılar bizi bağrına bastı."

TFF'nin seçimli genel kurul kararı

Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 18 Temmuz'daki mali genel kurulunu seçimli genel kurul olarak yapma kararı alması hakkında şunları kaydetti:

"Kulüpler Birliği Vakfında yapılan görüşmelerde federasyonun seçime gitmesi öngörülüyordu. Aşağı yukarı bütün kulüpler böyleydi. Federasyon da gerekeni yaptı. Erken seçim kararını aldı. Yeni yönetimin seçilmesi için de bir hazırlık dönemine ihtiyaç var. 100'e yakın kişiyi seçeceğiz. Bu seçimin hazırlığı yapılması lazım. Erken seçim kararını federasyon alıyor. Federasyonun kararına saygı duyulması gerek. Milli takımın maçı var yani. Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağız. Dolayısıyla federasyonun hazırlıkları o yöndedir. Orada da başarı için bence federasyonun kararına herkesin saygı duymasıdır. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak, bütün spor paydaşlarını aklı selim davranmaya çağırıyorum. Türk sporunun hizmet etmek istiyorsanız, samimi ve iyi niyetli olmanız lazım. Kendilerini de samimiyete ve iyi niyete davet ediyorum."