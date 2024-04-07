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Gündem
TRT Haber 07.04.2024 22:53

Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı sonrası açıklama

Fenerbahçe, "Dünyanın en büyük spor kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı sonrası açıklama
[Fotograf: AA]

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle tatil edilen Turkcell Süper Kupa maçının ardından Fenerbahçe Kulübü, bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe sahadan çekildi, Süper Kupa maçı yarım kaldı
Fenerbahçe sahadan çekildi, Süper Kupa maçı yarım kaldı

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: 

"Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki; sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alın terinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden dünyanın en büyük spor kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz."

 


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