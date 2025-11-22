G20 Liderler Zirvesi'nde "adalet" vurgusu

Johannesburg Fuar Merkezi'nde (NASREC) düzenlenen zirve, “Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik” temasıyla toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım gösterdiği zirvenin gündeminde iklim değişikliğiyle mücadele, afetlere karşı direnç, temiz enerjiye adil geçiş için finansman ve düşük gelirli ülkelere borç sürdürülebilirliği sağlanması gibi başlıklar yer aldı.

"Doğal afetler, dezavantajlı bölgeleri orantısız şekilde etkiliyor"

G20 Liderler Zirvesi bildirisinde "Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, işgal altındaki Filistin toprakları ile Ukrayna'da, adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış için çalışacağız." ifadesi kullanıldı.

Doğal afetlerin, dezavantajlı bölgelerdeki insanları orantısız şekilde etkilediğine dikkat çekildi. Yüksek borçlanma da bildiride öne çıkan unsurlar arasındaydı.

Bunun, çok sayıda gelişmekte olan ülkenin önündeki engellerden biri olduğu belirtildi. Ayrıca nadir minerallerin geniş tabanlı kalkınmada itici güç olmasının sağlanması gerektiğinin altı çizildi.