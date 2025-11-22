Çok Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.11.2025 13:43

G20 Liderler Zirvesi'nde "adalet" vurgusu

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin bildirisi açıklandı.Bildiride çatışma bölgelerinde adil ve kalıcı barış çağrısı yapıldı.

G20 Liderler Zirvesi'nde "adalet" vurgusu
[Fotograf: AA]

Johannesburg Fuar Merkezi'nde (NASREC) düzenlenen zirve, “Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik” temasıyla toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım gösterdiği zirvenin gündeminde iklim değişikliğiyle mücadele, afetlere karşı direnç, temiz enerjiye adil geçiş için finansman ve düşük gelirli ülkelere borç sürdürülebilirliği sağlanması gibi başlıklar yer aldı.

"Doğal afetler, dezavantajlı bölgeleri orantısız şekilde etkiliyor"

G20 Liderler Zirvesi bildirisinde "Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, işgal altındaki Filistin toprakları ile Ukrayna'da, adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış için çalışacağız." ifadesi kullanıldı. 

Doğal afetlerin, dezavantajlı bölgelerdeki insanları orantısız şekilde etkilediğine dikkat çekildi. Yüksek borçlanma da bildiride öne çıkan unsurlar arasındaydı.

Bunun, çok sayıda gelişmekte olan ülkenin önündeki engellerden biri olduğu belirtildi. Ayrıca nadir minerallerin geniş tabanlı kalkınmada itici güç olmasının sağlanması gerektiğinin altı çizildi. 

ETİKETLER
G20 Liderler Zirvesi
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:30
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 7 artarak 69 bin 733'e çıktı
14:46
Zelenski: Ukrayna'yı savunacağız, Rusya ülkemize patron olamayacak
14:45
Emine Erdoğan: Afrikalı çocuklarımızla buluşmaktan mutluluk duydum
14:37
YKS hazırlığını destekleyecek "hedef temelli destek eğitimi" modülü MEBİ'ye eklendi
14:31
Sivas'ta kaybolan 77 yaşındaki kişi ölü bulundu
13:56
Güney Kore'den, ABD ile gerilim yaşayan Venezuela'nın bazı bölgelerine seyahat yasağı
Lübnanlı çocuklar, tanık oldukları savaş sahnelerini "umut dolu" tablolara dönüştürdü
Lübnanlı çocuklar, tanık oldukları savaş sahnelerini "umut dolu" tablolara dönüştürdü
FOTO FOKUS
Erzurum'da sürüsüyle kaybolan çobandan iyi haber geldi
Erzurum'da sürüsüyle kaybolan çobandan iyi haber geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ