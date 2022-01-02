Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'ın PCR test sonucu negatif çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, PCR test sonucunun negatif çıktığını açıkladı. Oktay, "Hekim ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, PCR test sonucuyla ilgili açıklama yaptı.
Fuat Oktay, "Bugün yapılan PCR test sonucum hamdolsun negatif çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yakından ilgilenen, dualarını esirgemeyen ve iyi dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hekim ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Fuat Oktay (@fuatoktay) January 2, 2022
Etiketler: Fuat Oktay Koronavirüs
Son Haberler
- 20:52
- 20:36
- 20:44
- 20:28
- 19:44
Sıradaki Haber
Yeni vaka sayısı 33 bin 520
Yükleniyor lütfen bekleyiniz