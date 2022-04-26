Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'dan şehitler için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman askerlerimiz Yunus Kalkan, Fırat Canlı ve Doğukan Korkmaz'a Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
#PençeKilit Operasyonunda şehit düşen kahraman askerlerimiz Yunus Kalkan, Fırat Canlı ve Doğukan Korkmaz’a Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 26, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/KJRTZhoA5D
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
Son Haberler
- 23:28
- 23:14
- 23:25
- 22:52
- 22:37
Sıradaki Haber
Bakan Varank: Biz gençlerimize TEKNOFEST kuşağı diyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz