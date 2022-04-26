Esenler Bölge Parkı'nda gerçekleştirilen "Esenler Belediyesi Gençlik İftarları" etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve çok sayıda gencin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlerle birlikte iftar yapan Bakan Varank, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun gençlerle iftar yapma teklifini tereddütsüz kabul ettiğini belirterek, "Bir bakan olarak ülkemizin geleceği olan gençlerin ekonomiden teknolojiye, bilimden sosyal hayata kadar her konudaki görüşlerini çok önemsiyorum ve sık sık onlarla bir araya gelip yaptığımız işlere dair değerlendirmelerini dikkate almaya çalışıyorum" diye konuştu.

"TEKNOFEST'i iple çekiyorum"

Dünyada istenilen zenginliğe sahip olunabileceğini ancak bunu devredecek bir gençliğe sahip olunmadığında o zenginliğin hiçbir anlam ifade etmediğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar her yaptığımız icraatın içerisinde gençlerimizi en önemli yerlere koymaya çalıştık. Birileri gençlerimizi sadece sokak röportajlarıyla gündemde tutmaya çalışabilir ama biz geleceğin dünyasını şekillendirecek olan gençleri, bilim ve teknolojiyi, ekolojiyi, sanatı, sporu konuşurken dinlemeyi tercih ediyoruz. Gençlerimizi anlamsız harflerle X, Y, Z, diyerek farklı kalıplara sokmaya çalışanlara karşı biz gençlerimizi güzel bir isimle isimlendiriyoruz, TEKNOFEST kuşağı diyoruz. Geleceği inşa edecek gençlerimizi buradaki başarılarıyla gündemde tutmak istiyoruz. Aranızda TEKNOFEST'e katılan ve oradaki heyecana şahit olanlar mutlaka vardır. Ben de sizden yaşça biraz büyük olsam da TEKNOFEST'i iple çekiyorum.

Yarışmalarda ter döken gençlerimizin heyecanına ortak olmaktan, onlarla beraber o heyecanı yaşamaktan gurur duyuyorum. Elektrikli araçlardan, roketlere, insansız hava araçlarından model uydulara, jet motorlarından insanlık yararında yarışmalara kadar ne ararsanız TEKNOFEST'te bulabiliyorsunuz. Yarışmalardaki performanslarıyla göğsümüzü kabartan gençlerimizi yakından takip ediyoruz ve biz de onlardan çok şey öğreniyoruz."

"Gençleri en önemli yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz"

Bakan Varank, lise öğrencisi bir ekibin bakanlıkta kendisini ziyarete geldiğinden bahsederek, "Ekip bu yıl TEKNOFEST'te yarışacakları projeyi anlatıp, projenin butonuna benim basmamı rica ettiler. Bu proje bir İHA projesi. Projelerine o kadar güveniyorlar ki burada geliştirecekleri İHA'ların birkaç sene sonra ordumuzun envanterine girecek yeni nesil jet motorlu olacağına gönülden inanmışlar. Hayalimizdeki gençlik bu" sözlerini kullandı.

Bu yarışmalarda gençlerin sadece teknik becerilerde kalmadığını, hayal kurmayı, takım ruhunu, mücadele azmini de hep beraber öğrendiklerini belirten Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz onlara bu maratonda sadece yol arkadaşlığı yapıyoruz. Projelerini hayata geçirmek üzere faydalanabilecekleri sayısız desteği Bakanlık olarak kendilerine sunuyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi derken de bunu kastediyoruz. Son dönemde ülkemizden çıkan yazılım şirketleri, oyun şirketleri, milyar doların üzerinde değerlemeye sahip Turcornlar ya da ordumuza teslim ettiğimiz AKINCI İnsansız Hava Aracımız TEKNOFEST'in ruhunun en somut göstergesi.

Geçen gün Ankara'da Hacettepe Teknokent'te bir oyun firmasıyla bir araya geldik. Oyun firmasının sahibi üniversiteden yeni mezun olmuş ve sadece 7 kişiyle bir oyun şirketi kurmuş. 3 ayda geliştirdikleri oyunu ABD'de 200 milyon dolara satmışlar. O gencimiz bana, 'Ankara'da bu sene vergi rekortmenleri arasına ben bu yazılım şirketiyle gireceğim' dedi. Gençlerin kabiliyetlerini ne kadar ortaya çıkarabilirseniz, onların üreteceği katma değerlere ne kadar katkı sağlayabilirseniz aslında Türkiye'nin geleceğine o kadar yatırım yaparsınız. Türkiye'yi asıl kalkındıracak olan katma değerli üretimle teknolojiyle bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilirsiniz. Bu yolda gençleri en önemli yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz."

"Yüzlerce desteği gençlerimizin hizmetine sunuyoruz"

Bakan Varank, Bakanlık olarak ilkokuldan üniversite sonrasına kadar gençlere yönelik programlar uyguladıklarını belirterek, "Eğer ilkokuldaysanız, ortaokuldaysanız, lisedeyseniz DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'ne gidip geleceğin teknolojilerini öğrenebilirsiniz. Eğer lisedeyseniz bilim festivallerimize, proje yarışmalarımıza katılabilirsiniz. Üniversitedeyseniz burslarımızdan faydalanabilirsiniz, TEKNOFEST gibi yarışmalarımıza katılabilirsiniz. Yüzlerce desteği gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Kariyer planınızda geleceğe dair neyi hayal ediyorsanız mutlaka ona değen bir işi Bakanlığımızda bulabilirsiniz. Hangi konuda desteğe ihtiyacınız olursa gerek Bakanlığımızla gerek TÜBİTAK, KOSGEB, yerelde Kalkınma Ajanslarımızla biz oradayız" değerlendirmesinde bulundu.

"İftar sofrasında sizlerle buluşmak ayrı bir anlamlı oldu"

Konuşmasının sonunda kendisinin de bir Esenlerli olduğunu aktaran Varank, "Burada babamın restoranı vardı, orayı işlettik. Esenler'de biz de çok vakit geçirdik. Dolayısıyla Esenler'den bir hemşehriniz olarak da bu iftar sofrasında sizlerle buluşmak bizim için ayrı bir anlamlı oldu" dedi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da gençlere seslenerek, yol hikayesi çok iyi kurgular üzerine yazıldığında, menzile varmak üzere heyecanla kurulan hikayenin başarıyla sonuçlandırılacağını belirterek, "Bunu başarıyla sonuçlandırmanız için bir taraftan hükümetimiz, bir taraftan belediyemiz kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek konusunda büyük emek ortaya koyuyoruz" sözlerini kullandı.

Etkinlik, Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun günün anısına Bakan Varank'a hediye takdimiyle sona erdi.