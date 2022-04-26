"Kanal İstanbul Projesi, sadece bizim değil, bölgemizin, dünya deniz ticaret sisteminin, Karadeniz ve Akdeniz havzasının prestij projesidir."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personeli ile İstanbul'da iftarda buluştu.

Bakanlığının çalışmalarını anlattı, Kanal İstanbul'un önemine dikkat çekti.

"Kanal İstanbul vizyon projesi"

Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul, dünya ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişken iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesidir" dedi.

Adil Karaismailoğlu, denizcilik faaliyetlerinin Türkiye için stratejik önemde olduğunu da kaydetti.

"Mavi vatanımızdaki hakimiyetimizi artırıyoruz"

"Denizcilik faaliyetleri ülkemiz için stratejik bir gelişme alanıdır. 20 yıldır bu anlayışla hareket ediyoruz. Potansiyelimizi en üst düzeyde değerlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin hedefleri ışığında, belirlediğimiz adımlarla, mavi vatanımız olan denizlerdeki hakimiyetimizi giderek artırırken siyasi, ekonomik ve ticari faaliyetlerimizi etkin ve verimli hale getiriyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından Kıyı Emniyeti personeli ile aile fotoğrafı çektirdi.