Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 22:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Ekvador'da genç diplomatlarla buluştu
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ekvador'da genç diplomatlara hitap etti.
Latin Amerika turu kapsamında Uruguay ve Brezilya'nın ardından Ekvador'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Quito'da, Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinde genç diplomatlarla bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinde, girişimci ve insani dış politikamızı genç diplomatlara anlattık, sorularını yanıtladık" sözlerini kullandı.
#Ekvator Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde girişimci ve insani dış politikamızı genç diplomatlara anlattık, sorularını yanıtladık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 26, 2022
Compartimos nuestra política emprendedora y humanitaria con jóvenes diplomáticos en la Academia Diplomática de #Ecuador. pic.twitter.com/ZFjjD1xO81
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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