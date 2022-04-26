Latin Amerika turu kapsamında Uruguay ve Brezilya'nın ardından Ekvador'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Quito'da, Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinde genç diplomatlarla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinde, girişimci ve insani dış politikamızı genç diplomatlara anlattık, sorularını yanıtladık" sözlerini kullandı.

#Ekvator Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde girişimci ve insani dış politikamızı genç diplomatlara anlattık, sorularını yanıtladık.



Compartimos nuestra política emprendedora y humanitaria con jóvenes diplomáticos en la Academia Diplomática de #Ecuador. pic.twitter.com/ZFjjD1xO81