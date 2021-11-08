Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 22:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fuat Oktay'dan Hasan Çengiç için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bosna Demokratik Eylem Partisinin (SDA) kurucularından, Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşı Hasan Çengiç'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Bosna Demokratik Eylem Partisinin (SDA) kurucularından, Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşı Hasan Çengiç'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Bugün cenazesi toprağa verilen, Bosna'nın öncü şahsiyetlerinden Aliya İzzetbegoviç’in yol ve dava arkadaşı, yadigârı Hasan Çengiç’e Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum."
Bugün cenazesi toprağa verilen, Bosna'nın öncü şahsiyetlerinden Aliya İzzetbegoviç’in yol ve dava arkadaşı, yadigârı Hasan Çengiç’e Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. pic.twitter.com/tZvThtDoIO— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 8, 2021
Etiketler: Fuat Oktay
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