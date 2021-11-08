Bağımsız Bosna Hersek uğrana ülkesine sağladığı katkılarla bilinen Hasan Çengiç hayatını kaybetti.

Çengiç için başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Çengiç’i son yolculuğunda yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Cenaze törenine AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Ömrü boyunca bağımsız Bosna Hersek için mücadele etti



Kurtulmuş, Çengiç’in tabutu başında Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taziye mesajlarını iletti,Hasan Çengiç’in ülkesi uğruna verdiği mücadeleye dikkat çekti.



“Onun bu ülkenin savaş sırasında da savaştan sonraki dönemde de nasıl güçlü bir şekilde ayakta durması için mücadele ettiğini, hayatını, ömrünü, vaktini bu gaye üzerine, Bosna Hersek’in milli kimliğinin inşası üzerine harcadığını biliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Kurtulmuş, Türkiye’nin Bosna Hersek’in milli kimliğine verdiği desteği ifade etti.“Boşnaklara karşı Boşnak kardeşlerimize karşı Bosna Hersek’in milli kimliği üzerinden de önemli bir hassasiyetimiz olduğunu zaten hem Boşnak kardeşlerimiz biliyor hem bütün dünya biliyor.

[Fotoğraf: AA]

Son yolculuğuna uğurlandı



Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüsein Kavazoviç öncülüğünde Çengiç için cenaze namazı kılındı. Çengiç dualar ve tekbirler eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.



Ülkesi adına bir çok önemli görevler üstlenen Çengiç, Demokratik Eylem Partisinin kurucuları arasında bulunuyordu.