Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2023 yılı bütçeleri üzerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gündeminde yer alan 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına değindi.

"Taciz, istismar gibi olayların tümü amasız, şartsız bir insanlık suçudur, faili kim olursa olsun lanetliyorum." ifadesini kullanan Oktay, dünyadaki adaletsizliklere, eşitsizliklere, hak ihlallerine karşı duran, haklının hakkını aldığı bir dünya için mücadele ettiklerini belirtti.

Bir haksızlık, hukuksuzluk karşısında susmayacaklarına dikkati çeken Oktay, "Siyasi geçmişimiz, bu duruşumuzun örnekleri ile doludur. Bir vatandaşımızın, hele ki bir çocuğumuzun temel hakları söz konusu olduğunda elbette tepkisiz kalacak değiliz, kalmadık da zaten." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, durumun ihbarıyla birlikte hemen tacize uğradığı iddia edilen kişiyi koruma altına aldığını kaydeden Oktay, "Çocuğun yaşadığı travmanın atlatılabilmesi için öncelikli olarak muhalefete bu mağduriyetlerin bir siyasi şov malzemesi olmadığını hatırlatırım. Adil yargılamanın sonucunu beklemeden tarafları yaftalamak, toplumda ayrışma oluşturmak topluma da hiçbir siyasi partiye de çıkar sağlamaz. İddia edilen bu insanlık suçunun belli inanç gruplarına yönelik suçlayıcı ifadelerle genellenmek suretiyle yapılmaya çalışılanı görüyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve altılı masaya, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın dün paylaştığı Twitter mesajlarını hatırlatan Oktay, "28 Şubat sürecine benzer bir oyunun başlatılması girişimlerine asla göz yummayacağız. Ülkemizin güven ve istikrar iklimine, kardeşliğine, huzuruna en sıkı şekilde sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sistemin tüm avantajlarını yaşıyorsunuz ama nafile"

Muhalefetin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin eleştirilerine değinen Oktay, "Sistemin tüm avantajlarını gündelik hayatınızda tüm vatandaşlarımızla birlikte her biriniz yaşıyorsunuz ama size nafile." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki kuvvetler ayrılığı ve denetim mekanizmalarının işlediğini söyleyen Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uygulamada yasama, yürütme ve yargının kendi alanına yoğunlaşması sağlanmıştır. Gücün erklerden birinde toplanması hem sistemin yapısı gereği hem de uygulamada mümkün değildir. Ne tek adamlık, ne yasama hegemonyası ne de yargı vesayeti söz konusu olamaz. Bu ancak CHP'nin yönetiminde ve CHP zihniyetinde mümkündür. Bu da geçmişte milletimize reva gördüğünüz uygulamalardır. Türkiye, güçlü demokrasi, katılımcı ve kapsayıcı karar alma süreçleri ve etkin işleyen yargı organlarına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kavuşmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulamada ülkemize kurumlar arası eşgüdüm, ortak akıl ve hızlı sonuç gibi avantajlar sağlamıştır."

Cumhur İttifakı kadrolarına devlet adamlığından ahkam kesenlerin önce dönüp birlikte yol yürüdüklerine bakması gerektiğini ifade eden Oktay, "Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatini biz zaten şiar edinmişiz. Bizim rehberimiz şanlı ecdadımız; sizin gibi mister Rifkin değil. Onu siz Genel Başkanınıza tavsiye edeceksiniz." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı avantajlarla Türkiye'nin 2023'e her alanda daha da gelişmiş bir şekilde ulaşacağını ve Türkiye Yüzyılı'nı başlatacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, daha müreffeh Türkiye vizyonunu ete kemiğe büründürecek, hedeflerini fiili neticelere dönüştürecek şekilde hazırlandığını vurgulayan Oktay, "Tüm bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla Cumhurbaşkanlığı bütçesi, her kalemiyle aziz milletimizindir ve toplumumuzun her kesiminin beklenti ve hassasiyetleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı bütçesi için ayrılan her bir kuruş milletimizin menfaatleri yönünde kullanılmıştır. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı uçağının kaç kanadı var?" tarzında soru önergeleri aldıklarını aktaran Oktay, "Cumhurbaşkanlığının kaç uçağı olduğu, bunların hangi görevlerde kullanıldığı açıkça ortadadır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı envanterine kayıtlı uçak sayısını daha önce açıkladık. Uçakların kanatlarını da siz sayın. O kadar matematiğiniz vardır heralde." dedi.

"Hava yolu sektör cirosu 272,59 milyar liraya ulaştı"

Sivil havacılıkta Türkiye'nin şaha kalktığını kaydeden Oktay, hava yolu sektör cirosunun 2002'de 3,6 milyar lira iken 2022 haziran itibarıyla 272,59 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Hava yolu sektörü istihdamının 2022 Haziran itibarıyla 253 bin 885'e yükseldiğini aktaran Oktay, havalimanı sayısının 26'dan 57'ye çıkarıldığını ifade etti.

Savunma sektörünün de başarılarına başarı eklediğini belirten Oktay, Savunma Sanayi Başkanlığının 750'nin üzerinde savunma sanayisi projesi yürüttüğünü aktardı.

"ANKA-3, İHA alanında yeni bir sayfa açacak"

Savunma sistemlerini yerli ve milli olarak tasarlayıp, üretip, geliştirdiklerini ifade eden Oktay, "Dünyada savaş gemisini milli imkanlarla tasarlayan ve inşa eden 10 ülke arasındayız. 2023 yılı savunma sanayiinde yeni bir milat olacak; TUSAŞ’tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor." şeklinde konuştu.

ANKA-3 MİUS'un, insansız hava araçlarında kabiliyeti daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir proje olduğunu aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"ANKA-3, jet motoru ve hızıyla, yüksek yük taşıma kapasitesi ve radarda neredeyse görünmeyen kuyruksuz yapısıyla İHA alanında yeni bir sayfa açacak. Önümüzdeki yıl ANKA-3 MİUS projemizden müjdeleri milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Milli Muharip Uçak ve Kızıl Elma ile diğer insansız savaş uçaklarımızla savunma dengeleri yeniden yazılacak. Uzun menzilli hava savunma sistemlerimiz Siper, Karaok, Bozdoğan ve Gökdoğan'ın ilk teslimatlarını yapacağız. Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'lar, PARS 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçlar, Modernize Zırhlı Muharebe Araçları ZMA'lar ve yerli motora sahip VURAN araçları ilk kez envantere girecek.

Bugün gururla söyleyebiliriz ki ülkemizde savunma ve havacılık sanayi, artık sadece kendi ihtiyaçlarımıza odaklanmanın ötesinde, yurt dışı pazarlara da açılma olgunluğuna ulaşmıştır. Ünü dünyaya yayılan ürünlerimiz, birçok ülkeden talep görmeye başlamıştır. Ülke ekonomisine katkının en önemli verilerinden biri olan ihracatta, savunma sanayi sektörü, tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Savunma sanayii ihracatımız yılın ilk 11 ayında 3 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın yılsonu itibarıyla 4 milyar doları aşması öngörülmektedir."

E-devlet kapısında yer alan hizmetlerin artırılması, içeriklerinin genişletilmesi için çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Oktay, bunların yanı sıra Türkiye'yi siber uzayda daha güçlü kılacak yeni ve uygun teknolojilere hızlı adaptasyon, üretkenlik, yüksek rekabet gücü, çevik veri yönetişimi ve yeşil dönüşüm hedeflerine uygun politika ve stratejilerin hayata geçirildiğini söyledi.

"Ara eleman değil, aranan eleman yetiştireceğiz"

Oktay, 2018 yılında kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin bugün 231 üye firma, bu firmaların geliştirdiği 350'den fazla siber güvenlik ürünü ve 400'den fazla hizmet kapasitesine ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin ilk Siber Güvenlik Lisesini 2020'de açarak siber güvenlik meslek yüksekokullarının yaygınlaşmasına yönelik ilk adımı attıklarını kaydeden Oktay, "Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı iş birliğinde yürütülen bu projeyle siber güvenlik meslek yüksekokullarından ara eleman değil, aranan eleman yetiştireceğiz." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nda siber güvenlik alanında savunmacı bir bakışın ötesinde caydırıcı bir siber güç olacaklarını ifade eden Oktay, 2025 yılına kadar 50 kamu kurumunun Kamu Veri Alanı projesine dahil olması ve gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi yönünde çalıştıklarını belirtti.

"Türkiye Kamu Bulut Bilişim Stratejisi" hazırlık çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Oktay, bu strateji ile kurumları kendi bilgi işlem altyapılarını kurup işletme yükünden kurtararak, bulut bilişim hizmetleri ihtiyaçlarını maliyet açısından daha etkin ve profesyonel kalitede temin edebilme imkanını sağlayacaklarını belirtti.

Oktay, bu stratejinin aynı zamanda Türkiye'nin veri işleme ve iletimi açısından bölgesel bir merkez olma vizyonuna da katkı sunacağını dile getirdi.

"TEKNOFEST kuşağı da bu gerçeği görüyor"

"Dijitalin Yüzyılı"nı hayata geçireceklerini dile getiren Oktay, "Sayın Kılıçdaroğlu diyor ya 'millet teknoloji görsün' diye. CHP'nin teknolojiden anladığı çevrimiçi görüntülü konuşma. O da hologramlı, üç boyutlu konuşma gibi bir şey de değil düz ekrana yansıtılmış bir konuşma. Gençler görün, bunların vizyonu bu. Bunu EBA ile e-okulda bizim çocuklarımız yıllardır kullanıyor. Zannediyorum CHP antik çağda yaşıyor." dedi.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirinden "Ey yolcu, uyan, yoksa çıkarsın ki sabaha, bir kupkuru çöl var; ne ışık var ne de vaha." dizelerini okuyan Oktay şöyle devam etti:

"Vizyon diyorlar ya hani? Karşımızda öyle geri kalmış bir muhalefet var ki ilerleme mevsiminde kış uykusuna yatmış bir daha uyanmamış gibi. Artırılmış gerçeklikten, Deepfake'den, derin öğrenmeden, blokzincirden haberiniz yok. Bu ülkeye dair hayalleriniz çölleşmiş, eskiye takılı kalarak geleceğinizi karartmışsınız, bugünümüzü de karartmışsınız. Biz 'uzayda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağız' diyoruz, siz eski sistemi, tarih olmuş yılları geri getireceğinizi söylüyorsunuz ama biz Cumhur İttifakı olarak kararlıyız; bunca emeği, bunca altyapıyı geriye sarmanıza, bu ülkeyi çölleştirmenize müsaade etmeyeceğiz. TEKNOFEST kuşağı da bu gerçeği görüyor. Siz ne derseniz deyin. Biz gençlerimizle birlikte dijital dönüşümde daha da ileri giderek daima yeniliklere kanat açacağız."

"Türkiye, yatırımcı için güvenli liman olmayı sürdürecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 Aralık ayı itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından, potansiyel yatırım tutarı yaklaşık 55 milyar dolar olan ve 97 bin kişiye istihdam oluşturma potansiyeli bulunan bir proje portföyünün takip edildiğini açıkladı.

Uluslararası doğrudan yatırımlar ile Türkiye'ye sadece sermaye değil, ciddi bir teknoloji ve nitelikli istihdam sağlanmasının söz konusu olduğunu söyleyen Oktay, yatırım ortamını iyileştirmeye dönük atılan adımlar ile Türkiye'nin, yatırım için bir cazibe merkezi, yatırımcı için de güvenli liman olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin, küresel finans piyasalarında Türkiye'nin önemli bir aktör olarak yer alması ve dünya ile entegre olmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Oktay, "İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi, küresel finansal sistemde öncü rol oynayacak ve reel ekonomiyi destekleyen nitelikli bir finansal ekosistem olacaktır. İFM bünyesinde kurgulanmakta olan yeni finansal ekosistem ile uluslararası sermaye hareketlerinden ülkemizin daha verimli istifade etme imkanı oluşacak ve küresel yatırımlarda ülkemizin payı artacaktır." görüşünü paylaştı.

"Rami Kışlası Kütüphanesi'ni gelecek ay açacağız"

Millet Kütüphanesinin Cumhurbaşkanlığı bütçesine dahil olduğunu bildiren Oktay, koleksiyonda 2 milyon 250 bin basılı kitap, 2 milyon 100 binin üzerinde süreli yayın sayısı olduğunu belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının, sayısallaştırılmış 45 milyon belgesine ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının 500 bin kitabının künye bilgisi ve 100 binin üzerinde nadir/yazma eserin dijital görüntüsüne ulaşıldığını aktaran Oktay, kütüphanenin son bir yılda 2 milyona yakın kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Millet Kütüphanesini ziyaret etmeyen milletvekillerini buraya davet eden Oktay, "Sabahtan beri eleştirdiğiniz Cumhurbaşkanlığı bütçesi ile milyonlarca kişinin faydalandığı nasıl abide bir eser yapıldığını gözlerinizle görün." dedi.

Türkiye'nin en büyük peyzaj alanına sahip Rami Kışlası Kütüphanesi'ni de gelecek ay hizmete açacaklarını belirten Oktay, "Rami Kışlası, yaşayan kütüphane anlayışı ile İstanbul'un kültür yaşantısına yeni bir boyut katacaktır." ifadelerini kullandı.

"Dezenformasyonla mücadele"

Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Türkiye" markasını güçlendirme misyonu ile ulusal ve uluslararası düzeydeki temel meselelere ilişkin Türkiye'nin tezlerini ve iddialarını ortaya koyma, tanıtımını yapma ve kamuda söylem birliğini tesis etme çalışmalarını gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Dünyada gerçek dışı haberlere en çok maruz kalan ülkelerin başında ne yazık ki Türkiye geliyor." ifadesini kullanan Oktay, "Ülkemize karşıt odaklar, FETÖ ve PKK gibi maşaların lobileri üzerinden Türkiye'ye dair yalanları özellikle servis etmekte. Yine DEAŞ'a karşı bizzat sahada mücadele edip irade gösteren tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde algılar oluşturuluyor. Yine İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı, yayılan dezenformasyonlarda had safhada görülüyor. Ülkemize yönelik dezenformasyonla mücadelede İletişim Başkanlığının çalışmaları önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, kanunlaşan dezenformasyonla mücadele yasasının, halkı yanlış bilgiden muhafaza etme yönünde kritik bir adım olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde verilen tarihi mücadelede ilk hedef alınan kurumların başında Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) gelmesinin tesadüf olmadığını vurgulayan Oktay, "PKK'sı, YPG'si, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, DHKP-C'si hepsi biliyor ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nefesi, soluğu enselerindedir. İşte bu, Milli İstihbarat Teşkilatımızın başarısıdır." dedi.

MİT'in kriptoloji, siber, uydu, sinyal istihbaratı alanlarında da yenilikçi çalışmalara imza attığını dile getiren Oktay, "Türk milletinin hakkında gözü olanlar, devletimizin varlığına, birliğine, bütünlüğüne düşman olanlar rahatsız olacak. Teşkilatı, teknik-teknolojik kapasitesi başta olmak üzere önümüzdeki yıl her yönden daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

Adı ne olursa olsun Türkiye'nin güvenliğini ve toplum huzurunu tehdit eden her türlü eli kanlı örgütle mücadelenin sürdürüldüğünü belirten Oktay, "FETÖ’nün siyasi ayağından söz edenler oldu. FETÖ ile kol kola olan sizsiniz. FETÖ'cülere sahip çıkan sizsiniz. Biz o hainlere dünyanın her yerini dar ediyoruz. Bu hainlere af vaat edenlerin kim olduğunu milletimiz gayet iyi biliyor. FETÖ'nün siyasi ayağını görmek istiyorsanız kimin FETÖ ağzıyla konuştuğuna ve kimin FETÖ’cüleri korumaya çalıştığına bakacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'li milletvekillerinin konuşmalarına işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

"Yine kendilerince eleştiri diye aynı kaos cümlelerini; aynı kabus hayallerini, karanlık emellerini anlattılar. Bu kirli gidişata Kürt kardeşlerimizi alet ettiğiniz yetmedi mi? PKK'nın, YPG'nin istismar ettiği çocuklara sesinizi çıkarmadığınız sürece, hakkını savunduğunuzu iddia ettiğiniz Kürt kardeşlerimizin yıllarca geri kalmasına sebep olan teröre terör, teröriste terörist diyemediğiniz sürece hezeyanlarınız yok hükmündedir. Siz ancak terör örgütünün sözcülüğünü üstlenirsiniz. Kürt kardeşlerimizi temsil edemezsiniz. Bizim Kürt vatandaşımızla sizin hiçbir alakanız yoktur."

"Enflasyonda düşüş devam edecek"

Son dönem enflasyon gelişmelerinin, enflasyon dinamiklerinin iyileştiğini gösterdiğine dikkati çeken Oktay, bu yılın ikinci yarısında ilk yarısına kıyasla aylık enflasyon oranlarının belirgin şekilde gerilediğini söyledi.

Türk lirasındaki istikrarlı seyir ve emtia fiyatlarındaki göreceli düşüşün üretici fiyatlarını olumlu etkilemesiyle, yurt içi üretici enflasyonunda gerilemenin başladığını kaydeden Oktay, "Vatandaşlarımızın enflasyona karşı alım güçlerini ve refah düzeylerini korumak için maliye politikaları son derece etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Önümüzdeki dönemde, küresel emtia fiyatlarındaki gerileme, Türk lirasındaki istikrarlı seyir ve beklentilerdeki iyileşmenin devamı ile birlikte gerek tüketici gerek üretici enflasyonunda düşüşler devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Umudunuzu küçük zaferlere bağlamışsınız"

Günübirlik hesapların, dedikodunun siyaseti, parti içi hiziplerin muhalefeti yıpratmış gözüktüğünü ifade eden Oktay, "Önünü arkasını düşünmeden, umudunuzu küçük zaferlere, kağıttan kaplanlara bağlamışsınız." dedi.

Muhalefetin, sosyal medyada her ne popülerse hemen o role büründüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Artık sizin boş tepkilerinizi bu millet ezberledi, gençlerimizde de bu gerici halinizin hiçbir karşılığı yok. Milletten göremediğiniz ilgiyi yabancı misyon şeflerinde, Berlin'de, Washington'da, Londra'da ararsınız… Bu da yetmez; kıbleyi şaşırıp kıta Avrupası'ndan danışman ithal edersiniz, etmeye devam edin siz. Biz ise bu ülkenin gençlerine güveniyoruz; Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizin omuzlarında yükseltiyoruz." diye konuştu.

"Gençlik Programı kaynağını yaklaşık 1,9 milyar liraya yükseltiyoruz"

"Gelecek nesilleri düşünmüyorsunuz" eleştirilerine yanıt veren Oktay, 2023 yılı bütçesi hazırlanırken vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanıldığını söyledi.

Bütçede temel önceliğin toplanan gelirlerin vatandaşlara hizmeti esas alan bir anlayışla kullanılması olduğunu vurgulayan Oktay, "Gençlerin güncel yaşam becerilerine, insani ve milli değerlere sahip olarak yetişmeleri ile iktisadi-sosyal hayata ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlamak amacıyla yürüttüğümüz Gençlik Programına tahsis edilen kaynağı da yüzde 112 oranında artışla yaklaşık 1,9 milyar liraya yükseltiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2023 yılı bütçesinde sosyal harcamalar için ayrılan kaynak miktarını 258,4 milyar liraya çıkardıklarını, bu tutarın 2023 yılı bütçesinin yüzde 5,8'ine denk geldiğini söyledi. Oktay, 2002 yılında bu oranın yüzde 1,3 ve ayrılan kaynağın ise sadece 1,6 milyar lira olduğunu dile getirdi.

Oktay, 2023 bütçesinde, doğal gaz ve elektrik sübvansiyonları için 600 milyar lira; asgari ücretin vergi dışı tutulmasıyla 300 milyar lira; yaşlı, engelli, emekli, dul ve yetimler gibi toplum kesimlerini korumak amacıyla yapılan vergi indirimleri kapsamında 51 milyar lira kaynak sağlanacağını dile getirdi.

Milletin refahı ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm kurumlarla koordinasyon içinde yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarını görmenin gurur verici olduğunu ifade eden Oktay, "Ancak geldiğimiz seviyeyi hiçbir zaman yeterli görmüyoruz. Ülkemizin potansiyelinin farkındayız ve azimle gayretle çalıştıkça, farklı boyutta başarıların bizleri beklediğine inanıyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılayacağız." dedi.