Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 00:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sadettin Hülagü atandı
Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi.
Profesör Doktor Sadettin Hülagü, Kocaeli Üniversitesi rektörlüğü görevini yürütüyordu.
Sadettin Hülagü Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.
Sadettin Hülagü kimdir?
Sadettin Hülagü 1959 yılında Erzurum'da doğdu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.
1988'de GATA Ankara İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında İç Hastalıkları uzmanlığı eğitimini tamamladı.
2000 yılında profesör unvanı aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
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