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Gündem
TRT Haber 28.09.2026 13:42

Fon soruşturmasında İsmet Öğüt adına 3,09 milyar liralık fon çıkışı tespit edildi

Fon soruşturması kapsamında İsmet Öğüt adına gerçekleştirilen 3 milyar 92 milyon liralık fon çıkışının kaynağı, işlemlerle bağlantısı ve nihai yararlanıcılarının belirlenmesine yönelik inceleme sürdürülüyor.

Fon soruşturmasında İsmet Öğüt adına 3,09 milyar liralık fon çıkışı tespit edildi

Fon soruşturması kapsamında, kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt’e ait söz konusu para hareketlerinin kaynağı, fon işlemleriyle bağlantısı ve nihai yararlanıcılarının belirlenmesine yönelik incelemeler sürdürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında yapılan mali incelemelerde, İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı bulunduğu tespit edildi.

İsmet Öğüt’ün ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.

Fonlardan gerçekleştirilen yüksek tutarlı çıkışların kimlere ait olduğu, paraların hangi hesaplara aktarıldığı, soruşturma konusu işlemlerle bağlantısı ve paranın kaynağı tüm yönleriyle inceleniyor.

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