Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fiyat İstikrarı Komitesi altıncı kez toplandı
[Fotograf: TRT Haber]
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin altıncı toplantısında güncel enflasyon gelişmeleri ve son dönemde enflasyona etki eden unsurlar ele alınırken, başta gıda ürünlerinde olmak üzere arz güvenliğini güçlendirilen stratejik ürünlere yönelik çalışmalar ve konut piyasasına yönelik alınan tedbirler değerlendirildi.
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