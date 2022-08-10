Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 01:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Başbakanı Iştiyye ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya'ya gelen Iştiyye ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda görüştü.
Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Etiketler: Filistin Devleti Recep Tayyip Erdoğan
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