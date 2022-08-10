Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 100 yılda yapılacak işleri 20 yılda yaptıklarını belirterek 20 yıl önce yetersiz altyapı bulunduğunu, dünyanın gıptayla izlediği projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

"Tüm dünyada gelişmekte olan ülkeler Türkiye’yi rol model almaya başladı" diyen Karaismailoğlu, bunun artarak devam edeceğini anlattı.

Karaismailoğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek Türkiye'nin doğusu batısı, kuzeyi güneyi fark etmeden kalkınma hareketinin devam ettiğini ve edeceğini dile getirdi. Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar Ulaştırma Bakanlığı olarak 190 milyar dolarlık yatırımı planladıklarını ifade etti.

Seçim dönemine giren Türkiye'nin, seçimleri güçlü atlatması için gece gündüz çalışacaklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, çalışmaları teşkilatlarla birlikte yürüteceklerini kaydetti.

''Türkiye’nin her bir noktasında kalkınma hareketi devam ediyor''

Dertlerinin hizmet, güçlerinin de millet olduğunu, hizmete de devam edeceklerini anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

''100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdıran Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükumetleri ile Türkiye ve Dünya tanıştı. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi fark etmiyor. Türkiye’nin her bir noktasında kalkınma hareketi devam ediyor''

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra gençlerle müzik dinletisine eşlik etti. Gençlere aşure ikramında bulundu.