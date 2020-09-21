Terörle mücadele yurt ve sınır dışında aralıksız sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.