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Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
Terörle mücadele yurt ve sınır dışında aralıksız sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/GfNwtbQklT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2020
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