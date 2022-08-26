Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 14:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından geldi.
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2022
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/4KoHkVzqVb
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