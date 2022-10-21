Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi.