Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 11:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği kaydedildi.
Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi.
Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı Terörle Mücadele PKK/YPG
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