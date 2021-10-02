FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de aralarında bulunduğu "Genelkurmay Çatı" ve "Akıncı Üssü ana darbe" davaları başta olmak üzere 19 ilde açılan 45 dosyada bir numaralı sanık olarak yer alıyor.

Bu dosyaların 15 Temmuz'a ilişkin olanlarında, "örgüt kurucusu" sıfatıyla "anayasal düzeni ihlale teşebbüs etme", "Cumhurbaşkanına suikast teşebbüsü", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "askeri casusluk" ve "usulsüz dinleme" gibi çok sayıda eylemle suçlanan elebaşı hakkında yüzlerce kez "ağırlaştırılmış müebbet" ile süreli hapis cezası isteniyor.

"UYAP Vatandaş Portalı"na erişim sağladı

Firari elebaşı Gülen, sanık olarak yer aldığı dava dosyalarına ilişkin gelişmeleri, "UYAP Vatandaş Portalı" üzerinden takip etti.

"UYAP Evrak İşlem Kütüğüne" yansıyan kullanıcı hareketlerine göre Gülen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla farklı tarihlerde defalarca e-devlet üzerinden "UYAP Vatandaş Portalı"na erişim sağladı.

Genelkurmay Çatı, Akıncı Üssü ve darbe girişiminden bir gün önce açılan "sivil çatı", "Selam Tevhid'de kumpas", "VIP dinleme", "futbolda şike kumpası", "Hrant Dink cinayeti", "Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı" ve "İstanbul ana darbe" davalarına ait dosyaların dijitallerine ulaşan Gülen'in, duruşmalarda Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan sanık, tanık, müşteki ve taraf avukatları ile mahkeme heyetinin beyanlarının bulunduğu çözüm tutanaklarını, ara kararların alındığı duruşma zabıtlarını, kurum ve kuruluşlardan mahkemeye gönderilen delil mahiyetindeki cevap yazılarını ve bilirkişi raporlarını da birçok kez incelediği tespit edildi.

Bazı tanık beyanlarına da ulaştığı belirlenen elebaşının baktığı bu dokümanlar arasında, Akıncı Üssü'nde darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Hakan Çiçek'in mahkeme huzurundaki savunmaları da yer alıyor.

Öte yandan, FETÖ'nün finansörlerinden Hamdi Akın İpek ile bazı firari isimlerin de elebaşı Gülen gibi UYAP Vatandaş Portalı üzerinden tarafı oldukları dava dosyalarını inceledikleri ortaya çıktı.

UYAP Vatandaş Portalı uygulaması

UYAP Vatandaş Portalı, dava dosyasının tarafı olan sanık, müşteki ile katılanların, yargıya daha hızlı erişmeleri hedefiyle geliştirildi.

Vatandaşlar, internet üzerinden e-imza, mobil imza ya da e-devlet üzerinden portala bağlanarak tarafı oldukları dava dosyalarını istedikleri zaman incelebiliyor, dava aşamalarını takip edebiliyor. Ayrıca dosyadaki bilgi ve belgeleri kaydedebiliyor.