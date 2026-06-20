Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nde Almanya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında Almanya ile kozlarını paylaşacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
VNL'in Ankara etabına 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan Filenin Sultanları, etaptaki ikinci karşılaşmasında da Fransa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.
Türkiye, organizasyonda oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken, Almanya 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.
Rakibine karşı son 6 resmi maçından galibiyetle ayrılan milli takım, Almanya'ya en son 2020'de yenildi.