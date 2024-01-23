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TRT Haber 23.01.2024 17:01

FETÖ'ye "Kıskaç-5" operasyonu: 27 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 5 ildeki "Kıskaç-5" operasyonlarında 27 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

FETÖ'ye "Kıskaç-5" operasyonu: 27 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli İrademize Darbe Yapmaya Kalkışan FETÖ’cü Hainlerin Peşlerini Bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti;

Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.

 

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen “Kıskaç-5” Operasyonlarında, FETÖ kapsamında alınan ifadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında aranma kararı bulunan şahıslara yönelik İzmir, Aydın ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının, gözaltına alınmamak veya tutuklanmamak için saklandıkları, Gaybubet evlerinde bulunan şahıslara yönelik Ankara ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonlarda da 7 şüpheli yakalandı.

Yapılan Kıskaç-5 Operasyonlarında 5 ilde toplam 27 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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