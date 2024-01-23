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TRT Haber 23.01.2024 14:58

İyi Parti'de Ankara ve İstanbul adayları belirleniyor

İyi Parti 31 Mart yerel seçimleri için 81 ilde kendi adaylarını belirlemeyi sürdürüyor. Partiden yapılan açıklamada, Ankara ve İstanbul adayları için süreçte sona gelindiği ifade edildi. Başkent adayı yarın kamuoyuna tanıtılacak.

Millet İttifakı genel seçim sonrası dağıldı, ittifakın iki büyük ortağı CHP ile İyi Parti ayrı düştü.

İyi Parti, yerel seçimde 81 il ve 922 ilçede kendi adaylarıyla yarışacak. Ankara ve İstanbul adaylarının belirlenme sürecinde ise sona gelindi.

Başkent adayı belli oluyor

Başkent için belirlenen belediye başkan adayı yarın saat 14.30'da Genel Başkan Meral Akşener tarafından İyi Parti Genel Merkezi'nde açıklanacak.

İyi Parti'nin Ankara için, aralarında akademisyen, iş insanı ve siyasetçilerin de bulunduğu isimlerle görüşmeler yaptığı biliniyor. Öne çıkan isim ise Cengiz Topel Yıldırım.

Yıldırım, daha önce eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını yaptı.

İsmi, 2014 yerel seçiminde, CHP'nin Ankara için konuşulan olası belediye başkan adayları arasında geçti. Yıldırım bir dönem Ankaragücü spor kulübünün başkanıydı.

İstanbul adayı için parti kaynakları gelecek haftayı işaret ediyor

İyi Parti kaynakları, İstanbul adayının açıklanması için ise gelecek haftayı işaret ediyor. Öncelikle, adayın açıklanma yöntemine karar verileceği belirtiliyor.

İyi Parti kulislerinde Genel Başkan Meral Akşener'in milletvekillerini aday yapmak istemediği belirtilmişti.

Ancak gelen son bilgilerde, İstanbul adayının İyi Partili bir milletvekili olabileceği ifade ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, iki büyükşehir adayı için Şubat ayının sonunda aday tanıtım toplantısı yapılması planlanıyor.

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İyi Parti'de Ankara ve İstanbul adayları belirleniyor
İyi Parti'de Ankara ve İstanbul adayları belirleniyor
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