Açık 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.01.2024 15:48

Türk Devletleri Rekabet Konseyi kuruldu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyelerinin rekabet otoritelerini bir araya getirmek üzere başlatılan girişimle Türk Devletleri Rekabet Konseyi kuruldu. Konsey başkanlığını ilk 3 yıl Türkiye adına Rekabet Kurumu yapacak.

Türk Devletleri Rekabet Konseyi kuruldu

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Merey Mukazhan, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Rekabet Kurumu Dış İlişkiler ve Rekabet Savunuculuğu Dairesi Başkanı Zeynep Madan ile Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, KKTC ve Macaristan rekabet otoritelerinden heyetlerin katılımıyla Çırağan Sarayı'nda toplantı düzenlendi.

Söz konusu ülkelerin rekabet otoritelerinin yöneticileri burada kendi kurumlarını tanıttı, Konsey'den beklentilerini ifade etti.

Toplantıda, Konsey faaliyetlerinin çerçevesini belirleyen usul ve esaslar ile yol haritası üzerinde anlaşıldı, ardından imza töreni ve basın açıklamasıyla Türk Devletleri Rekabet Konseyinin kurulduğu ilan edildi.

Konsey Başkanlığını Rekabet Kurumu üstlenecek

Konsey başkanlığını ilk 3 yıl Türkiye adına Rekabet Kurumu üstlenecek. Türk Devletleri Rekabet Konseyinin bir sonraki toplantısının Azerbaycan rekabet otoritesinin ev sahipliğinde Şuşa'da yapılması planlanıyor.

Türk Devletleri Rekabet Konseyi ile bir taraftan üye ülkeler arasındaki ortak tarih, dil ve kültür mirasına bağların güçlendirilmesi, diğer taraftan rekabet hukuku sorunlarının anlaşılması ve çözümlenmesi için ortak çalışmalar, ziyaretler ve eğitim faaliyetleri yapılması, projeler geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması ve böylece bölgede rekabet kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ETİKETLER
Rekabet Kurulu
Sıradaki Haber
İyi Parti'de Ankara ve İstanbul adayları belirleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:23
Bitcoin 39 bin doların altına düştü
16:27
Telefona daldı, açık rögara düştü
16:22
Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek
15:35
Fransa'dan Amazon'a 32 milyon euro ceza
15:32
Kapıkule'de bir tırda uçak ele geçirildi
16:00
Çocuklar için zeka geliştirici oyunlar ara tatilde TRT Bil Bakalım’da
Gezginlerin İskoçya'daki gözde rotası: Glencoe kasabası
Gezginlerin İskoçya'daki gözde rotası: Glencoe kasabası
FOTO FOKUS
İyi Parti'de Ankara ve İstanbul adayları belirleniyor
İyi Parti'de Ankara ve İstanbul adayları belirleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ