FETÖ üyeleri yeniden yapılanma için harekete geçti. Örgüt üyelerinin deşifre olmaması için güvenlik rehberi hazırladılar. Deşifre olmamak için talimat üzerine talimat yayınladılar.

Sıcak Nokta ekibi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına dair önemli bilgilere ulaştı.

Örgüt yeni görevlendirmeler yaparken, görevlendirmelerde dikkat çeken ise güvenlik kaygısı. O kaygılardan biri de örgüt üyelerinin nasıl dikkat çekmeden yaşayacağı talimatını veren personel sorumlusu.

İtirafçı ifadesinde bu durum şöyle anlatılıyor:

''Personel Mesulü kesinlikle yüz yüze görüşmenin olmayacağını, aranan insanların aileleri ile görüşülmeyeceği, sanal irtibat programları üzerinden görüşüleceği gibi durumları paylaşır.''

Yeni görevlendirmeler yaptılar

15 Temmuz sonrası hapse girip dışarı çıkan kişilerle de irtibat koparılmamaya çalışılıyor. İtirafçı ifadelerine göre o kişilere de yeni görevler verilmeye çalışılıyor:

"Selim-2 adlı kişi örgütteki öğrencilere yardım etmemiz gerektiğine atıfta bulunarak, dini duygularımı istismar edip, güncel yapılanma içerisinde HİM sorumlusu olmamı istedi.”

Bu tekliflerden birinin kabul eden FETÖ itirafçısı süreci şöyle anlatıyor:

''2019 yılına kadar bu şekilde devam etti. Bu yıl eylül ayında gözaltına alındım. Serbest kaldıktan sonra Tekin kod isimli şahıs evime geldi. Bana içerisinde sim kart olan bir telefon verdi. Çocuklara sahip çıkmamız gerektiğini söyledi. Ben de yurt dışındaki arkadaşlarıma özlem duyduğumdan “Artı Sorumlu” olmayı kabul ettim.”

Güvenlik rehberi hazırlandı

Örgütün ayrıca kurallar manzumesi denilen bir güvenlik rehberi de hazırladığı ortaya çıktı. Kitapçık haline getirilen rehberde bazı kritik faaliyet ve terimlere şifreli kelimeler verildi. Örneğin rehberde yapılmaması gereken hareketler ‘’yasaklı meyve’’ olarak tanımlanıyor.

Rehberde aranması olan yada firari isimlerin de alması gereken önlemler sıralanıyor:

"Sınav (baskın) beklentisi olan arkadaşlar sınav olması durumunda öncelikle adreslerinden nasıl ayrılmaları gerektiğini planlamalı. Aynı binada oturan tanıdık birini ya da müsait teras ayarlamaları gerekiyor. Bazen sınavı haber alamıyoruz. Böyle durumlarda boş dairelerde ya da komşuda oturup, polisler ayrıldıktan sonra adresten çıkılabilir.''

Yeni iletişim yöntemi: TNG

FETÖ yönetiminin hazırladığı rehberde TNG isimli Bylock benzeri bir iletişim uygulamasından da bahsediliyor:

''Sınav bekleyen arkadaşlar, kendi kullandıkları telefon hattından tanımlı mail, Whatsapp, Viber gibi iletişim kanallarını silip wifi üzerinden TNG programını kullanabilirler. Böylelikle sınav(operasyon) öncesi bulundukları yerden baz ve sinyal vermemiş olurlar. Fakat sınav sonrası için bu durum geçerli olmayıp, yeni sıfır dijital yedeğinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.’’

Örgütün bilişim güvenliği

Terör Örgütü FETÖ’nün iletişim ile ilgili üyelerini üst üste uyarması da dikkat çeken detaylardan:

“Pansiyonlardaki başkası adına kayıtlı hattın kullanıldığı wifi üzerinden arkadaşların internet bağlantısı sağlanarak aileler ile iletişime geçilmeli. İletişim cihazında panoyu silme, gereksiz dosya bulundurmama, güvenli bir şifre konulması, mahrem konulardaki dosya çalışmalarının da kriptolu bilgisayarlara aktarılması önemlidir. CTA son sürümü bilgisayarlarınızda bulunmalıdır. Aileyle sadece Tango ya da geliştirilen görüntülü görüşme USB'si ile irtibat kurulmalıdır.”

Örgütün üyelerine özel tabletler verildiği de görülüyor. Ayrıca üyelerin birbirlerini WhatsApp'tan araması, ararken de VPN kullanılması söyleniyor:

''Telefonlar bizi en çok ele veren açıklarımız. Başkası adına kayıtlı bir Vınn hazır ederek, tablet ya da kullanmadığı telefon üzerinden wifi ile bağlantı kurup iletişim kanallarının hazır olmasında yarar var. Yani dijital anlamda sıfır, hiç kullanılmamış bir yedeğimiz olsun.''

Rehberdeki en çarpıcı noktalardan biri ise cep telefonu sinyallerine karşı alınan önlem:

''Uçak modu ya da telefonun kapanmasında merkeze sinyal gidebilir. Bu durum takip eden şahısların dikkatini çekebilir. Gizli, örtülü bir faaliyet imajı doğurabilir. En güvenli yol, telefonun ayarlar menüsünden Ağ Operatörleri kısmına girip, buradan Otomatik Operatör seçimini devre dışı bırakmaktır. Sonrasında ise Ağ Ara diyerek mevcut kullandığınız operatör yerine başka bir operatörü seçin. Bu sayede telefon açık görünecek ancak ağa sinyal göndermeyecektir. Yani sistemde görünmeyeceksiniz. ''

Hücre evinde önlem

Terör örgütü FETÖ aranması olan yada firari durumdaki üyelerinin sakin muhitlerde oturmalarını istiyor.

Örgüt üyelerinin ev kiralarken, kendi adlarının kayıtlara geçmemesi adına yakın akrabalarını da işin içine dahil etmesi isteniyor. FETÖ'nün güvenlik rehberinde evin ve faturaların bir akraba adına tutulması gerektiği yer alıyor.

'Yasaklı meyve' talimatı

Rehbere göre örgüt üyelerinin haftada 1 kez alışveriş yapmaları, evlere giriş çıkış için karanlık ve sakin zamanların seçilmesi isteniyor. Evde kesici delici alet bulundurulmaması, olası bir baskın esnasında herkesin anlatacağı ayrı bir hikaye olması önemle vurgulanıyor.

Örgütün aileyle görüşme talimatları ise şu şekilde:

“Ailelerle yalnızca TNG üzerinden irtibat kurulmalı. Restoran, kafe gibi yerler 'Yasaklı Meyve'dir. Aileler görüşmeye gelmeden bir gün önce telefon görüşmelerini sonlandırmalıdır. İl dışındaki görüşmelere telefon götürülmemeli. Görüşmeye peruk ya da baş örtüsü takıp, bir miktar eşkal değiştirerek gidilmesi iyi bir maske olabilir.”

Örgütün en önemli tedbirlerinden bir tanesi senaryo kurgulamaktı. Yani operasyon riskine karşı çevredekilere ya da polise üyelerin birbirleriyle nasıl tanıştıklarına dair bir senaryo anlatılması ve bu senaryonun örgüt bağlantısı şüphesi doğurmaması vurgulanıyordu.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar devam ederken örgütün yeniden yapılanmaya çalıştığı her geçen günü daha net ortaya çıkıyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Mustafa Oğuz