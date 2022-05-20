Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 20:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kirişci: 25 Milyon TL'lik Tarımsal Destekleme Ödemelerini bugün hesaplarına aktarıyoruz
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "25 Milyon 414 Bin 535 TL'lik Tarımsal Destekleme Ödemeleri'ni bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.
Bakan Kirişci, Tarımsal Destek Ödemeleri'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamasında, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması Desteği; 18 milyon 635 bin 700TL. Kırsal Kalkınma Desteği; 6 milyon 778 bin 835 TL. Toplamda 25 Milyon 414 Bin 535 TL'lik Tarımsal Destekleme Ödemeleri'ni bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması Desteği;— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) May 20, 2022
18 milyon 635 bin 700TL
Kırsal Kalkınma Desteği:
6 milyon 778 bin 835 TL
Toplamda 25 Milyon 414 Bin 535 TL’lik Tarımsal Destekleme Ödemelerini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
Hayırlı olsun. pic.twitter.com/7txKrY085D
Etiketler: Vahit Kirişci Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Destek
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