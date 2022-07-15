Devleti ele geçirmek için kural tanımayan sinsi bir yapı. Kanlı saldırılarla Türkiye'yi hedef alan örgütler ile kurulan kirli ilişki. FETÖ, diğer terör örgütleri ile Türkiye'ye karşı iş birliği yaptı. Saldırılar, istihbari çalışmalar ve raporlar bu ortaklığı deşifre etti.

Devlet içinde yuvalanan FETÖ mensupları, istikrarsızlık için teröre alan açtı. Darbe girişiminden önce FETÖ'nün PKK ile teması arttı.

2015'te 2 kez yakalanan PKK mensubu, FETÖ bağlantılı savcılar tarafından serbest bırakıldı

FETÖ operasyonlarında ele geçirilen bombalar ile PKK'nın saldırılarda kullandığı bombaların aynı seri numarasını taşıdığı tespit edildi. FETÖ'nün yargı ayağının, bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik kararları da dikkati çekti. 2015'te 2 kez yakalanan PKK mensubu, FETÖ bağlantılı savcılar tarafından serbest bırakıldı. Bölücü örgütün sözde liderlerinin, darbe girişimine katılanlara çağrı yaptığı ve güvence sunduğu tespit edildi.

FETÖ'nün diğer terör örgütleri ile ilişkisi raporlara da yansıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonlarına gönderilen raporlarda, darbe girişimine katılan FETÖ mensuplarının güvenlik kuvvetlerine yakalanmamak maksarıyla DEAŞ ve PKK üyelerinin yardımıyla bazı bölgelere geçecekleri ve Türkiye'ye karşı yeni faaliyetler için örgütlenecekleri belirtilmişti.

Devlet FETÖ'den arındırıldıkça terörle mücadeledeki başarı arttı, sabotajların önüne geçildi

DEAŞ'lı terörist, ifadesinde Türkiye'ye yönelik saldırı planları ile ilgili bilgileri, FETÖ'den ihraç edilen eski bir asker ile paylaştığını söyledi. Örgütsel hedefleri için devletin içinden farklı terör örgütlerine bilgi sızdıran FETÖ, milli güvenlik için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Devlet FETÖ'den arındırıldıkça da terörle mücadeledeki başarı arttı, sabotajların önüne geçildi.

Ortadoğu Araştırma Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, TRT Haber'de şu değerlendirmelerde bulundu;

"Teröristlere geliyorlar kaçın manasında direkt masum gibi görünen bir şeyi teröre yarayacak şekilde operasyonları sabote edecek şekilde işte onların beyin takımları kıstırıldığında onları geri çekecek veya boş yerleri bombalatacak şekilde bu askeri komutanlar tabii sözde komutanlar olduğunu biliyoruz.

Türkiye'yi hem meşgul etmek hem zayıflatmak hem kontrol etmek istiyorlar. Birbirleri ile dirsek teması, söylem birliği, bir çok şeyde iş birliği yaptıklarını görüyoruz. Örgütsel olarak da bunların temasları ispatlanmış durumda bir sır değil.

Eğer FETÖ darbesi başarılı olsaydı büyük ihtimalle PKK ile kol kola ülkeyi de böleceklerdi. Büyük ihtimalle kendi güçlerini sürdürmek için PKK terörünü azdıracaklardı. Hem sonuçlara baktığımızda hem kanıtlara baktığımızda hem de analiz yaptığımızda bu terör örgütlerinin iş birliği yaptığını koordinasyon halinde olduklarını görüyoruz."

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Sinan Kement