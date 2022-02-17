Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 34 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul terörle mücadele ekipler tarafından FETÖ'nün hücre evlerine operasyon yapıldı, 34 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde FETÖ'nün firari örgüt mensuplarının saklanmaları amacıyla güvenli ev olarak kullandığı tespit edilen ikamet adreslerinde operasyon düzenlendi.
Aralarında örgütte gizli sorumlu olarak faaliyet yürüten, ihraç kamu görevlilerinde bulunduğu 30 şahsın yakalanmasına karar verildi.
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde hedef şahıslardan 29’u yakalanarak gözaltına alınmış olup, ayrıca arama yapılan adreslerde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nden aranması bulunan 5 kişinin daha yakalanarak toplamda 34 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 1 hedef şahsın yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.
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