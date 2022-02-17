Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 08:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.00’da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Vaka sayıları 90 binlerde
16 Şubat'ta açıklanan koronavirüs tablosuna göre, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi, 271 kişi hayatını kaybetti, 104 bin 409 kişi sağlığına kavuştu.
15 Şubat'ta ise can kaybı 7 Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 300'ün üzerine çıktı.
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