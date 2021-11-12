FETÖ'nün gizli sivil yöneticileri arasında yer alan ve örgütün eğitim yapılanmasında hala aktif görev yapan doktor, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İlk itiraflarda adı geçti

Bakırköy’de bir hastanede doktorluk yapan Savaş Ekmekçi'nin adına ilk olarak FETÖ'cülerin itiraflarında rastlandı.

Eski bir okul öğrencisine ait olan ifadede, 2011 yılında askeri okul sınav sorularını önceden sızdırdığı bilgisi yer aldı. Bir diğer itiraf ise Ekmekçi'nin FETÖ'nün gizli sivil yöneticilerinden olduğuydu.

Üyelerle ankesörlü telefon yoluyla iletişim kurmuş

Emniyet birimleri beyanlar üzerine şüpheliyle ilgili derin soruşturma başlattı. Ankesör sorgu analizinde, Savaş Ekmekçi'nin örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurduğu, 18 ardışık aramasının olduğu ortaya çıktı.

5 Kasım’da operasyon için düğmeye basıldı, Savaş Ekmekçi yakalandı. Örgütte aktif olarak görev almaya devam eden Ekmekçi, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.