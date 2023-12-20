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Gündem
AA 20.12.2023 13:44

FETÖ'cülerin yeni sözde "yemin metni" deşifre edildi

FETÖ'nün, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan örgüt üyelerine, internet tabanlı mesajlaşma uygulaması aracılığıyla yeni sözde "yemin metni" ve çeşitli talimatlar gönderdiği belirlendi.

FETÖ'cülerin yeni sözde "yemin metni" deşifre edildi

FETÖ'ye yönelik Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ üyelerinin mesajlaşma uygulaması aracılığıyla haberleştiği saptandı.

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan şüpheli İ.Ö.C'nin telefonunda yapılan incelemede, örgütün, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçecek mensuplarına haberleşmede kullandığı uygulama üzerinden gönderdiği yeni sözde "yemin metni" ve çeşitli talimatların yer aldığı yazışmalara ulaşıldı.

Şüpheli ifadesinde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlık yaptığı sırada uygulama üzerinden kendisine "yemin metni" gönderildiğini anlattı.

Metnin gelmesinin ardından örgüt üyesinin kendisini aradığını ve yemin metnini okumasını istediğini öne süren İ.Ö.C, "Bu doküman içerisinde yolculuk sırasında kurulan irtibatlar, yaşanan süreç ve kimseyle bu metni paylaşmamam hususları yer alıyordu. Sonra M. isimli kişi beni aynı uygulama üzerinden aradı. Metnin tamamını sesli olarak okumamı istedi. Ben de tamamını okudum ve yemin ettim." dedi.

İ.Ö.C, örgüt üyeliğinden tutuklandı.

Yurdu kaçak yollarla terk etmeye çalışanlara ettirdikleri sözde "yemin"

Sözde "yemin metni"nde, yurdu kaçak yollarla terk edecek FETÖ üyesinin "kullandığı uygulamaları, öğrendiği konumları, biniş ve iniş yerlerini, şehir durak ve yer isimlerini, güzergahları, arkadaşlarını ve onlara ait tüm detayları, kullandığı araçların rengini, boyutunu, cinsini ve kullanıcılara ait tüm bilgileri, kullandığı telefon numaralarını ve kendisine yardımcı olanların telefon numaralarını, mail adreslerini, kaçışını tamamlar tamamlamaz ya da yarıda bıraktığında veya yakalandığında unutacağına, anne, baba, kardeş, akraba hiç kimse ile paylaşmayacağına, hiçbir yere yazmayacağına ve kaydetmeyeceğine, tüm bu bilgileri imayla bile olsa ifşa etmeyeceğine" dair "kutsal bildiği tüm değerler ve ailesi üzerine yemin etmesi" isteniyor.

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