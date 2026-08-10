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Gündem
TRT Haber 10.08.2026 15:36

FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin ablası tutuklandı

10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası, tutuklandı.

FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin ablası tutuklandı

FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin saklanmasına yardım ettiği belirlenen ve gözaltına alınan ablası Ayşe Alanur Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşe Alanur Karatepe, tutuklandı.

Terörist Burkay Karatepe ifadesinde, firarı süresince ablasıyla bir e-posta hesabı üzerinden irtibat halinde olduğunu itiraf etmişti.

Terörist Karatepe'nin kaçışının ve bağlantılarının detayları ortaya çıktı
Terörist Karatepe'nin kaçışının ve bağlantılarının detayları ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında Ayşe Alanur Karatepe'nin Muğla'da gözaltına alındığı otel odasında, aracında ve Eskişehir'deki adresinde ele geçen dijital materyal inceleniyor.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan ve 10 yıldır firari olarak aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da saklandığı evde yakalanmış, Muğla'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.  

Firari FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe operasyonunun detayları ortaya çıktı
Firari FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe operasyonunun detayları ortaya çıktı

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15 Temmuz Darbe Girişimi FETÖ Muğla
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