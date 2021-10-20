Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 16:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ ve DEAŞ mensubu 3 kişi sınırda yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 6 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 1’inin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." denildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Sınır Güvenliği
Sıradaki Haber
FETÖ'nün firari bölge sorumlusu Ankara'da yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz