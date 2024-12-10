FETÖ üyelerine sınav operasyonları: 24 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ mensuplarının sınavlarda usulsüzlük yaptığına ilişkin soruşturmalar sürüyor.

FETÖ/PDY'ye yönelik 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturmaları kapsamında, sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği değerlendirilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı yürütülen 2010 KPSS'de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada ise Bylock kullandığı tespit edilen ve sözde "Konya il muhasebe sorumlusu" olduğu iddia edilen 1 şüpheli ile KPSS çalışma evlerinde kaldıkları iddia edilen ve ByLock kullandığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.