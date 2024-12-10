Puslu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.12.2024 10:13

FETÖ üyelerine sınav operasyonları: 24 gözaltı

Vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı ve KPSS'de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında FETÖ üyelerine yönelik operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ üyelerine sınav operasyonları: 24 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ mensuplarının sınavlarda usulsüzlük yaptığına ilişkin soruşturmalar sürüyor.

FETÖ/PDY'ye yönelik 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturmaları kapsamında, sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği değerlendirilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı yürütülen 2010 KPSS'de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada ise Bylock kullandığı tespit edilen ve sözde "Konya il muhasebe sorumlusu" olduğu iddia edilen 1 şüpheli ile KPSS çalışma evlerinde kaldıkları iddia edilen ve ByLock kullandığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

ETİKETLER
FETÖ KPSS
Sıradaki Haber
Bayraktar TB2'den yeni rekor: 1 milyon saati devirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
ABD'de sağlık sigorta şirketi CEO'suna yönelik saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
10:39
Kasımda ham petrol üretiminde rekor kırıldı
10:24
Bayraktar TB2'den yeni rekor: 1 milyon saati devirdi
10:40
İşsizlik rakamları açıklandı
10:11
Hava yolu şirketleri gecikme durumunda yolcuya tazminat ödeyecek
10:27
Van'da sis ve buzlanma: 30 araç birbirine girdi
Van'da zincirleme trafik kazası
Van'da zincirleme trafik kazası
FOTO FOKUS
Bayraktar TB2'den yeni rekor: 1 milyon saati devirdi
Bayraktar TB2'den yeni rekor: 1 milyon saati devirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ