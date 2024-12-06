Feridun Sinirlioğlu: AGİT coğrafyasında önemli bir savaş yaşanıyor

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) yeni Genel Sekreteri Sinirlioğlu, göreve başlamasının ardından ilk açıklamasını TRT Haber'e yaptı.

Sinirlioğlu, açıklamalarında şunları kaydetti;

Öncelikle Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlarının ortak mektubuyla bu göreve aday gösterilmiş olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Ayrıca tabii ki 57 ülkenin kararıyla, konsensüsla bu göreve seçilmiş olmaktan da büyük bir onur duyuyorum. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza da gösterdiği itimat ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde Sayın Bakanımız bu sürecin her anında bana yakından destek oldu.

"AGİT'in barışa ve güvenliğe hizmet için potansiyeli var"

Bu önemli bir görev. AGİT Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Vancouver'dan Vladivostok'a kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsıyor. AGİT'in önümüzdeki güç dönemde ciddi sınavlara sahne olması beklenen dönemde büyük bir potansiyeli var barışa, istikrara ve güvenliğe hizmet etmek için. Umarım 57 katılımcı ülke bu potansiyeli layıkıyla kullanırlar. Ben bunun için her biriyle yakından çalışmaya hazırım. Tabii ki AGİT coğrafyasında önemli bir savaş yaşanıyor şu anda. O savaşın da bu yıl sona ermesi herkesin arzusu. Bu tabii ki yeni AGİT Genel Sekreteri olarak benim de en büyük arzum.

AGİT'in gayet kapsamlı bir gündemi var. Ama öncelikli mesele tabii ki şu anda devam eden bir ateş var AGİT coğrafyasında. O ateşin söndürülmesi en öncelikli görevdir. En öncelikli sınamadır. Benim de önceliğim bu olacaktır.

"AGİT Ukrayna bağlamında tecrübeli bir örgüt"

AGİT geçmişte de Ukrayna bağlamında önemli bir görev ifa etmişti. 2014'teki Kırım hadisesinden sonra, Kırım'ın işgalinden sonra yine Ukrayna içinde Donbas bölgesiyle hükümet arasında süregelen çatışmalarda AGİT'e bir gözlemci misyonu görevi verilmişti. AGİT o görevi savaş başlayana kadar sürdürdü. Yani AGİT Ukrayna bağlamında tecrübeli bir örgüt. Yine kendisine verilecek her türlü görevi üstlenmeye hazır. Ben de genel sekreter olarak tarafların eğer barış için müzakerelere başlama kararı alırlarsa her zaman yanında olacağım ve bir kolaylaştırıcı olarak AGİT Genel Sekreteri sıfatımla katkıda bulunmaya çalışacağım.