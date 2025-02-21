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Gündem
AA 21.02.2025 15:21

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile eşleşti.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile eşleşirken turu geçmesi durumunda ise çeyrek finalde Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçını 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da, rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü deplasmanda yapacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları 6 Mart, rövanşları ise 13 Mart tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Viktoria Plzen (Çekya)-Lazio (İtalya)

Bodo/Glimt (Norveç)-Olympiakos (Yunanistan)

Ajax (Hollanda)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

AZ Alkmaar (Hollanda)-Tottenham (İngiltere)

Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere)

FCSB (Romanya)-Olimpik Lyon (Fransa)

Fenerbahçe-Rangers (İskoçya)

Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya)

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