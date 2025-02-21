Parçalı Bulutlu -1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.02.2025 14:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
[Fotograf: AA]

Kurulduktan 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de girdiği ilk genel seçimle iktidara gelen ve 23 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla 23 Şubat'ta gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından olağan büyük kongreye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti'de Büyük Kongre pazar günü yapılacak
AK Parti'de Büyük Kongre pazar günü yapılacak

AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin 23 Şubat Pazar günü partiye yakışır bir atmosferde yapılacağını vurgulayan Erdoğan, "Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal! AK Parti." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımında yer verdiği videoda ise Erdoğan, şunları kaydetti:

"Neferlerimizle çıktığımız bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Her başarının ardında milletimiz var, neferlerimiz, gönüldaşlarımız ve teşkilatlarımız var. Her adımda AK Parti teşkilatlarımızın alın teri var. Birlikte çıktığımız bu yolda milletimizle omuz omuza yeni hedeflere yürüyoruz. AK Parti teşkilatlarımızla birlikte milletimize hizmet ettik, her adımda birlik olduk, her aşamada daha güçlü bir Türkiye inşa ettik. Bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Bu yolculuk, AK Parti'nin teşkilatları ve liderliğinde, milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılına yolculuğumuzdur. Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak."

Erdoğan'ın, geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan "Gazze soykırımının önüne geçmek, 'Dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" sözlerinin yer aldığı kesit de videoda yer aldı.

 

ETİKETLER
AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Fidan: Barış, ekonomik kalkınma ve refahla desteklenmedikçe kalıcı olamaz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:55
Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
15:50
Vergi Haftası bu yıl "Vergi Güvendir" sloganıyla kutlanacak
15:48
Bakan Kurum: Ev sahibi olmayan kalmayıncaya kadar çalışacağız
15:43
"Uluslararası MEB Robot Yarışması" için başvurular başladı
15:37
YÖK, 50 üniversitede daha dijital ve yapay zeka tabanlı programlar açacak
Gazze'de cuma namazı
Gazze'de cuma namazı
FOTO FOKUS
Obez kedi "Simba" pilates yaparak zayıflıyor
Obez kedi "Simba" pilates yaparak zayıflıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ