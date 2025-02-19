Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 için sahaya çıkacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak

Galatasaray, deplasmanda 4-1 yenildiği Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı saat 20.45'te ağırlayacak.

Fenerbahçe ise 3-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Belçika temsilcisi Anderlecht ile deplasmanda 23.00'te karşılaşacak. Maçlar TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

Lig aşamasında ilk 8'e giren Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers'ın da dahil olacağı son 16 turunun kura çekimi, 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.