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TRT Haber 25.05.2025 22:08

Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 yendi ve organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini elde etti.

Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan final müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Monaco karşısında 81-70 yendi ve kupada uzandı.

Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu

Kupayı 2017'de İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini elde etti.

Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu

Monaco ise tarihinde ilk kez oynadığı Avrupa Ligi finalini kaybetti.

Bakan Bak, Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Turkish Airlines EuroLeague 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösteren Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik ederim. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluk kupasını kendisi adına ikinci, ülkemiz adına ise dördüncü kez kazanan Fenerbahçe Beko'ya ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu başarının gelmesinde emeği geçen başta sporcular olmak üzere, teknik heyete ve istatistikçisinden malzemecisine kadar tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum."

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