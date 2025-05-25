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Gündem
AA 25.05.2025 20:17

Bakan Ersoy'dan Türkiye Kültür Yolu Festivali paylaşımı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'nın eşsiz kültürel dokusunu, müzik, tiyatro, sergi ve gastronomiyle harmanlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin, bu yıl da sanatseverleri zengin bir içerikle karşıladığını belirtti.

Bakan Ersoy'dan Türkiye Kültür Yolu Festivali paylaşımı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, Şanlıurfa'da devam eden Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"Tarihin sıfır noktası şimdi kültürün ve eğlencenin tam kalbi" başlığıyla yaptığı paylaşımda Ersoy, binlerce yıllık medeniyetlerin izinde, gelenekten geleceğe uzanan bir yolculuğun başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa'mızın eşsiz kültürel dokusunu, müzik, tiyatro, sergi ve gastronomiyle harmanlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl da sanatseverleri zengin bir içerikle karşılıyor. Tarihi sokaklar sanatla buluşuyor, şehrin ruhu yeniden canlanıyor. Festivalde, konserlerden sergilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar her yaşa ve ilgiye hitap eden birçok etkinlik yer alıyor. Her adımda bir hikaye, her durakta bir iz bırakıyoruz. Festival boyunca kültürün tüm renklerine tanıklık etmek isteyen herkesi Şanlıurfa'ya davet ediyoruz."

 

Ersoy paylaşımında, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni tanıtan video klibe de yer verdi.

ETİKETLER
Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanlığı Şanlıurfa
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