İstanbul'dan yola çıkan Fatih Sondaj Gemisi, 3 günlük sürenin ardından Trabzon'a ulaştı.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uğurlanmıştı.

Fatih Sondaj Gemisi Trabzon’a ulaştı. Akdeniz’deki görevini tamamlayan Fatih, sondaj çalışmalarına Karadeniz’de devam edecek. Detayları @trthaber muhabiri Ahmet Can aktardı. pic.twitter.com/nHjPCySQhC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 1, 2020

Trabzon'da büyük bir heyecanla karşılanan 'Fatih'i çok sayıda römorkör Fetih Marşı eşliğinde karşıladı.

İlk kez Karadeniz'de derin su sondaj çalışması yapacak 'Fatih', petrol arama faaliyetlerinde büyük görev üstleniyor.

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, 2 yıl önce Doğu Akdeniz'de 4 sondajı başarıyla tamamlayarak İstanbul'a gelmişti.

1,5 aylık bir sürenin ardından 'Fatih', hazırlıklarını tamamlamasıyla Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başlayacak.

Dünyada yüksek teknolojiye sahip ilk 5 gemi arasında

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip.

"Upgrade" edilme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi.

12 bin 200 metre derinlikte yani dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde, çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunan Fatih'in uzunluğu neredeyse bir Eyfel Kulesi kadar.

Fatih'in, 64 metre yüksekliğindeki sondaj kulesinin uzunluğu, 67 metre yüksekliğindeki Galata Kulesi'ne yakın. Fatih'in iki kulesi, toplam 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip.

Aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilme özelliği bulunan Fatih, bu üst düzey teknolojik özellikleriyle en zor operasyon koşullarında çalışarak kendini ispatlamış bir gemi.