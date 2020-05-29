Fatih sondaj gemisi Karadeniz seferine başladı. İlk yerli sondaj gemisi İstanbul'dan törenle hareket etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törende konuştu, Fatih'in ilk sondajına 15 Temmuz'da başlayacağını söyledi. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının da devam edeceğini vurguladı. "Libya ile vardığımız anlaşma kapsamında buradaki petrol arama faaliyetlerimize 3-4 ay içerisinde başlayabileceğiz." dedi.

Dönmez, "Fatih sondaj gemimizi kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz'deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda başlayacak. Bu yıl başında filomuza kattığımız Kanuni sondaj gemimiz, geliştirme çalışmalarının ardından ilk kez Akdeniz'de sahaya inecek. Hedefimiz, bu yıl çalışmalarımızı tamamlamak." İfadelerini kullandı.

Fatih gemisinin Karadeniz'e gittiğini fakat Akdeniz'deki faaliyetlere ara verilmeyeceğini vurgulayan Bakan Dönmez, "Doğu Akdeniz'de 2 sismik, 2 sondaj gemimiz tam kapasite çalışmaya devam edecek. Libya ile vardığımız anlaşma uyarınca yaklaşık 3-4 ay içerisinde buradaki ilk faaliyetlerimize de başlayabileceğiz." diye konuştu.