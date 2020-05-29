Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapıldı. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Açıklamada terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/OeV4RFUmJt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2020
Etiketler: son dakika msb Gara bölgesine hava harekatıSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 17:38
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