14 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ama bu kez kurallar daha esnek. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yoğunluk yaşamaması için tüm tedbirler alındı.

Marketler bugün sabah 09.00'da açıldı, saat 23.00'e kadar hizmet verecek.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü marketler yine açık olacak. 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sadece marketler değil, kasap, manav ve kuruyemişçiler de hizmet verebilecek.

Fırınlar açık olacak

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere servis de yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri her kısıtlamada olduğu gibi fırınlar açık olacak.

Lokanta ve restoranlar açık olmayacak ancak evlere paket servis yapılabilecek.