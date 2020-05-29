Meclis'in mesaiye başlamasına sayılı günler kala, siyasetin sıcak başlıklarından biri milletvekili transferleri. AK Parti ve MHP hülle yolu ile vekil transferinin önüne geçmek için birlikte çalışıyor.

Farklı seçenekler masada

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

"MHP siyasi partiler kanunun gözden geçirilmesini öte yandan bir çok ülkenin sosyal ve ekonomik meselelerini çözüme kavuşturacak. Tekliflere tam destek verecektir."

Milletvekillerinin parti değiştirmesini önleyecek farklı seçenekler masada.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı:

"Mesele siyasi rekabet ve mücadele olmaktan öte Türkiye'de demokrasinin nitelik kazanmasıdır. Suni yöntemlerle demokrasinin tahrip edilmesine itirazdır."

Seçeneklerden biri; partisinden istifa eden milletvekilinin hemen başka bir partiye geçememesi. Partisinden istifa eden vekilin belirli bir süre ya da dönem sonuna kadar bağımsız kalması olasılıklardan biri. Seçimlere 1 yıl kala parti değiştirilememesi de bir diğer formül.

"Hülle" yoluyla, vekillerin topluca parti değiştirmelerinin engellenmesi de gündemde.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:

"Bir partiden toplu olarak diğer partiye geçmek, ardından tekrar geri gelmek kanun değil siyasi ahlak meselesi."

TBMM'de 20 vekille parti grubu kurulabiliyor, sayının artırılması gündemde

Siyasi partilerin seçime girme şartlarından olan grup kurma ile ilgili de yeni bir düzenlemeye gidilecek. Mevcut durumda 20 milletvekili ile Meclis'te grup kurulabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle milletvekili sayısı 600'e çıktığından bu sayının artırılacağı ifade ediliyor.