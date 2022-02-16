Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan "yeni kuyu, yeni heyecan" başlığıyla paylaşım yaptı.

Fatih sondaj gemisinin Sakarya sahsında Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladığı bilgisini veren Dönmez, şimdi sıranın Karasu-1'de olduğunu kaydetti.

Geminin deniz seviyesinden 5 bin metre derinde, 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdüreceğini aktaran Dönmez, "Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız" dedi.