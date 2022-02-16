Fatih, Karadeniz'deki 3. sondajına başladı
Fatih sondaj gemisi, Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına Karasu-1'de başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan "yeni kuyu, yeni heyecan" başlığıyla paylaşım yaptı.
Fatih sondaj gemisinin Sakarya sahsında Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladığı bilgisini veren Dönmez, şimdi sıranın Karasu-1'de olduğunu kaydetti.
Geminin deniz seviyesinden 5 bin metre derinde, 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdüreceğini aktaran Dönmez, "Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız" dedi.
Yeni kuyu, yeni heyecan— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) February 16, 2022
Şimdi sıra Karasu-1'de.
Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz’deki 3. arama sondajına başladı.
Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin m. derinde ~2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek.
Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız pic.twitter.com/Zd04WZvcNd
- 11:07
- 11:14
- 10:50
- 11:19
- 10:41