Fatih Erbakan: Milli Görüşçüler Allah rızası ve millet için çalışır

Bahçelievler Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde Tokatlılarla buluşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Fatih Erbakan açıklamalarda bulundu.

Tokatlılarla buluşan Fatih Erbakan, İstanbul'da 2. Bölge milletvekili adayı olarak seçimlere katıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

"87 seçim bölgesinde, Türkiye genelinde bütün seçim bölgelerinde de Yeniden Refah Partisi olarak kendi adaylarımızla amblemimizle seçimlere giriyoruz. Cumhur İttifakı'nın çatısı altında giriyoruz. Bunun gerekçelerini defaatle ifade ettim. Karşı bloktaki yapılanmanın durumu, söylemleri partilerinin seçim bildirgelerine yazdıkları ifadeler, hedefler bizim bu 7’li masanın karşısında durmamız gerektiğini ortaya koydu. Ve o sebeple de seçimler öncesinde stratejik bir karar alarak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararımızı aldık."

"21 sene aradan sonra Milli Görüş yeniden mecliste olmalıdır"

Erbakan, 'Milli görüş meclise' sloganıyla yola çıktıklarını ifade ederek "Kazanması için büyük bir gayretle teşkilatlarımız sahada çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah muvaffak oluruz. 14 Mayıs'ta hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Yeniden Refah Partimizin zaferle çıktığı bir seçim akşamını hep birlikte yaşarız. 21 sene aradan sonra Milli Görüş yeniden mecliste olmalıdır" dedi.

"Milli Görüş Allah rızası için ve millet için çalışır"

Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

“Milli Görüş, önce millet diyen, alın terinin, emeğin karşılığını veren ve bunun değerini, kıymetini bilen bir görüştür. Milli Görüş kadroları, milletvekilleri, belediye başkanları, milli görüşçüler, makam ve rakam için çalışmazlar, ihale ve koltuk için çalışmazlar, Allah rızası için ve millet için çalışır. Kamudan kendi cebine bir şey aktarmaya kalkmayıp kendi cebinden; belediyeye, millete, devlete hizmet olsun diye kendi cebinden para harcar."

EYT'lilerin kısmen de olsa mağduriyetlerinin giderilmesi için büyük mücadele verdiklerini söyleyen Erbakan, "Bunun yanında Ayasofya'nın yeniden cami olması konusunda büyük mücadele verdik. Pandemide aşıdan yeni nesillerimizin, hamile hanımlarımızın korunması için çok ciddi bir mücadele verdik. LGBT konusunda bir duyarlılık oluşması noktasında, Yeniden Refah Partimizin Meclis dışındaki mücadelesinin çok büyük etkisi oldu. Türkiye’de il il, bölge bölge sorunları tespit edip bunlara çözüm önerileri sunduğumuz bir kitap hazırladık. İnşallah meclise girersek bunları bir bir gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Yeniden Refah Partimizi de meclise taşımamız gerekiyor"

Fatih Erbakan sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Borçlanarak devletin kamunun mallarını satıp yok ederek değil, milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi için mecliste mücadele edecek ve bu milletin, ülkenin hayrına olan bu projelerin, kaynakların hayata geçirilmesine inşallah vesile olacağız. 7’li masaya engel olmamız ve bu sebeple de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza destek vermemiz ancak milletvekili seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi de meclise taşımamız gerekiyor."