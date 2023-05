Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti

10 Ocak 1949'da İstanbul'da doğan Kemal Derviş hayatını kaybetti. Derviş, ABD'de parkinson tedavisi görüyordu.

Kemal Derviş kimdir?

Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edilen Derviş, 22 yıllık hizmeti olan Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılarak 3 Mart 2001'de Bülent Ecevit Hükümeti'nin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi.

3 Kasım 2002 Seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 9 Mayıs 2005’de milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)Başkanlığı görevine atandı.

En son Mart 2005'de Center for Global Development işbirliği ile For a Better Globalism (Daha iyi bir Küreselleşme) adlı kitabı yayımladı.