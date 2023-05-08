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Gündem
TRT Haber 08.05.2023 12:39

Tahıl koridoru anlaşması devam edecek mi?

Tahıl koridoru anlaşması devam edecek mi? Bu sorunun yanıtı için gözler 18 Mayıs'a çevrildi. Uzmanlar, anlaşmanın uzatılacağını ama şartlarının daha ağır olabileceğini belirtiyor. Ancak anlaşmanın yapılmaması halinde de Ağustos ayına kadar sektör açısından problem olmayacağı vurgulanıyor.

Tahıl koridoru anlaşması devam edecek mi?

Tahıl koridoru anlaşması, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından küresel çapta gıda krizini önlemek için yapıldı.

2022 yılı temmuz ayında Birleşmiş Milletler ile koordineli olarak İstanbul'da "Müşterek Koordinasyon Merkezi" kuruldu. Tahıl transferi buradan takip edilmeye başlandı.

Anlaşmanın süresi 19 Kasım 2022’den itibaren Türkiye’nin girişimleriyle 120 gün uzatıldı.

Ardından yine Türkiye’nin yürüttüğü lider diplomasiyle 3 aylık yeni bir uzatma kararı daha geldi.

19 Mayıs tarihinden itibaren anlaşmanın yeniden uzatılması için girişimler yoğunlaştı.

Buğday fiyatları 300 doların altına indi

Peki tahıl koridoru görüşmelerinden nasıl bir sonuç çıkacak?

IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, anlaşmanın uzatılma ihtimalini gördüklerini belirterek, "Daha ağır şartlar söz konusu olabilir. Anlaşmanın uygulanabilirliğiyle ilgili mutlaka daha sıkıntılı bir döneme doğru ilerliyoruz" dedi.

Tahıl koridoru anlaşması buğday birim fiyatlarına da olumlu yansıyor. Fiyatlar 300 doların altına inmiş durumda.

'Anlaşmanın devam etmemesi piyasa fiyatlarını çok etkilemez'

Uzmanlar, ağustos ayına kadar koridorun piyasayı beslemiyor olmasının sektör açısından problem olmayacağını belirtiyor.

Sezondan çıktıktan sonra koridorun aktif hale gelmesinin önemine dikkat çekiliyor.

Ulusoy konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Koridor açık olsa dahi Ukrayna menşeli, Ukrayna'dan çıkışlı bu ürünlere talep öncekine göre daha düşük olur. Koridor kapanmış olsa dahi bu arz açığı rahatlıkla diğer ülkelerden kapatılabilir dolayısıyla bu anlaşmanın bu dönem için devam etmemesi piyasa fiyatlarını çok etkileyemeyeceğini öngörüyoruz."
 

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