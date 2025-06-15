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Gündem
TRT Haber 15.06.2025 17:27

Fahrettin Altun'dan Azerbaycan mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın Millî Kurtuluş Günü'nü ve Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının 4. yılını tebrik etti.

Fahrettin Altun'dan Azerbaycan mesajı

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkartan Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının üzerinden 4 yıl geçti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın Millî Kurtuluş Günü'nü ve Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının 4. yılını kutladı.

Şuşa Beyannamesi 4 yaşında
Şuşa Beyannamesi 4 yaşında

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu mesaj verdi:

"Can Azerbaycan'ın Millî Kurtuluş Günü'nü ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkartan Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının dördüncü yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu çerçevesinde Kardeş Azerbaycan ile hakikatleri dünyaya birlikte duyurmak adına hep birlikte kararlılıkla geleceğe yürüyeceğimize yürekten inanıyoruz.

Bu mutlu gün vesilesiyle Azerbaycanlı kardeşlerime en kalbi hürmet, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. "

 

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Azerbaycan Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Karabağ Şuşa
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